Reuters: США могут отключить Starlink в случае отказа Украины от сделки по ресурсам

Переговорщики от США заявляли о возможности отключения на Украине систем спутникового интернета Starlink американского бизнесмена и мультимиллиардера Илона Маска при отказе Киева от сделки с Вашингтоном по украинским ресурсам.
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