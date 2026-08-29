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Курские новости

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В Курской области за сутки уничтожены 189 дронов и зафиксированы 95 обстрелов

В Курской области за сутки уничтожены 189 дронов и зафиксированы 95 обстрелов

Средствами ПВО и РЭБ уничтожено 189 беспилотников, зафиксировано 95 обстрелов и 11 дрон-атак с взрывными устройствами.

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