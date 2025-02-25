⚡️ В Крыму фонд «Защитники Отечества» помог положительно решить 68 тысяч обращений военных Помощь оказали как крымским участникам СВО, так и бойцам из других регионов, проходящих реабилитацию в Крыму.
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⚡️ В Крыму фонд «Защитники Отечества» помог положительно решить 68 тысяч обращений военных Помощь оказали как крымским участникам СВО, так и бойцам из других регионов, проходящих реабилитацию в Крыму.