Комитет ГД поддержал проект о запрете для иноагентов на участие в просвещении

Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции на заседании рекомендовал принять в первом чтении законопроект, устанавливающий полный запрет на участие иноагентов в образовательной и просветительной деятельности в России.
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