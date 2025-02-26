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Комитет ГД поддержал проект о запрете для иноагентов на участие в просвещении

Комитет ГД поддержал проект о запрете для иноагентов на участие в просвещении

Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции на заседании рекомендовал принять в первом чтении законопроект, устанавливающий полный запрет на участие иноагентов в образовательной и просветительной деятельности в России.

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