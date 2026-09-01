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Захарова пригрозила разрушительным ответом на эскалацию на Балтике

Захарова пригрозила разрушительным ответом на эскалацию на Балтике

t.me/МИД России Россия решительно ответит тем, кто провоцирует эскалацию военно-политической обстановки на Балтике.

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