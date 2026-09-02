В Крыму топливо начнут продавать по два часа утром и вечером

В Крыму бензин будут продавать только четыре часа в сутки. Как сообщает РБК со ссылкой на главу республики Сергея Аксёнова, поставки топлива пока не покрывают потребности региона.
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