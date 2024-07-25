Россия ввела санкции против руководства японских корпораций.Россия ввела персональные санкции против глав 13 крупных японских организаций, в их числе — Акио Тойода, председатель правления Toyota Motor.
А нас то за что?
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Ну как же!? Япония вводит санкции против России - так как же не "отблагодарить" ЕЁ за всё "хорошее"! Вот и благодарность "приплыла" от России в Японию... "Кушайте" да не обляпайтесь!
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