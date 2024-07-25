А нас то за что?

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Ну как же!? Япония вводит санкции против России - так как же не "отблагодарить" ЕЁ за всё "хорошее"! Вот и благодарность "приплыла" от России в Японию... "Кушайте" да не обляпайтесь!