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А нас то за что?

А нас то за что?

Россия ввела санкции против руководства японских корпораций.Россия ввела персональные санкции против глав 13 крупных японских организаций, в их числе — Акио Тойода, председатель правления Toyota Motor.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Ну как же!? Япония вводит санкции против России - так как же не &quot;отблагодарить&quot; ЕЁ за всё &quot;хорошее&quot;! Вот и благодарность &quot;приплыла&quot; от России в Японию... &quot;Кушайте&quot;  да не обляпайтесь!
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