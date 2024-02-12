Слуцкий назвал террористами авторов идеи по обмену останков Столыпина на пленных

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя предложение украинской стороны включить в обмен пленными останки премьер-министра Российской империи Петра Столыпина, назвал предложивших эту идею "террористами-эксгуматорами".
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