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Слуцкий назвал террористами авторов идеи по обмену останков Столыпина на пленных

Слуцкий назвал террористами авторов идеи по обмену останков Столыпина на пленных

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя предложение украинской стороны включить в обмен пленными останки премьер-министра Российской империи Петра Столыпина, назвал предложивших эту идею "террористами-эксгуматорами".

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