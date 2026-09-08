Наличные пошли по трубе СБП: что ждёт русских при пополнении счёта через чужой банкомат

Уже с 1 октября у русских граждан появится возможность вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на счёт в другом через Систему быстрых платежей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК проверит строй...
- "Это абсолютно не...
- N Питон обвился вок...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым