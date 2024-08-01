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В Вологодской области успешно предотвратили нашествие диких кабанов на участки

В Вологодской области успешно предотвратили нашествие диких кабанов на участки

В Вологодской области успешно предотвращено нашествие диких кабанов на участки местных жителей. Начальник Департамента природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства Владислав Ефанов сообщил об этом в своем Telegram-канале.

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