В «Охта Молл» стартовал бесплатный новогодний проект с участием Смешариков

Посетителей ждет каток, выставка и спектакли от театра-студии В петербургском торговом центре «Охта Молл» стартовал бесплатный новогодний проект с участием персонажей из анимационного сериала «Смешарики».
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