Педагог-психолог Довгалюк рассказал, что нужно делать школьнику для успешной сдачи ЕГЭ

Следует заниматься спортом и следить за питанием Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Дмитрий Довгалюк в разговоре с РИАМО сообщил, что для успешной сдачи ОГЭ или ЕГЭ школьнику важно готовиться заранее, следить за своим здоровьем, высыпаться, правильно питаться и заниматься физической активностью.