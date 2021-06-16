Украина нашла способ остановить «Северный поток — 2»

Крылатая РакетаПолитикаУкраина нашла способ остановить «Северный поток — 2» Украинская элита продолжает мучить себя и окружающих фантазиями об остановке строительства проекта «Северный поток — 2».Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВ КУблюдки хохложопые, халявщики!!!Аркадий ШацкийИх же из США попросили заткнутся до саммита хотя бы.Андрей Нск Яковлев"...сделают невозможным сертификацию российско-немецкого проекта." А газ, (который Россия будет успешно поставлять, а Германия-с удовольствием потреблять) он будет знать о том, что он не сертифицированный?)))Комментировать
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