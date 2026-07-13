Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» подстрекателями войны. По словам официального спикера Кремля, Москва будет крайне внимательно следить за ходом предстоящей встречи лидеров стран объединения.
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