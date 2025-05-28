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Город Нефтегорск был полностью уничтожен землетрясением 30 лет назад

Город Нефтегорск был полностью уничтожен землетрясением 30 лет назад

Землетрясение на Сахалине 1995 года полностью уничтожило целый городок Нефтегорск. На него будто упала атомная бомба - дома превратились в дымящиеся ряды щебня и обломков плит, в которых нельзя было узнать ничего знакомого.

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