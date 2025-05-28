Город Нефтегорск был полностью уничтожен землетрясением 30 лет назад

Землетрясение на Сахалине 1995 года полностью уничтожило целый городок Нефтегорск. На него будто упала атомная бомба - дома превратились в дымящиеся ряды щебня и обломков плит, в которых нельзя было узнать ничего знакомого.
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