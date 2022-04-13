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Дорогие западные граждане, вы ещё не пробовали котлеты из травы? Пора, наши уважаемые, пора!

Дорогие западные граждане, вы ещё не пробовали котлеты из травы? Пора, наши уважаемые, пора!

Хорошо ли жить на Западе? Эх, жалко, что уже давно ушёл из жизни наш уважаемый поэт Николай Алексеевич Некрасов, создавший поэму "Кому на Руси жить хорошо".

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