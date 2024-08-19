Кургинян объяснил, почему на Кубе был невозможен терроризм

Характерный для Латинской Америки типаж мужчины — это мужчина, который, видя наведенный на него пистолет и понимая, что можно рискнуть жизнью, бросается на террористов, рассказал философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 9 августа в передаче «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».
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