Смартфоны серии Galaxy S могли выйти с процессорами Dimensity 9000 В прошлом году Samsung ...

Смартфоны серии Galaxy S могли выйти с процессорами Dimensity 9000В прошлом году Samsung рассматривала возможность сотрудничества с MediaTek, чтобы использовать чипсет Dimensity 9000 в своих флагманских устройствах серии Galaxy S.
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