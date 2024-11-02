Найден кошелёк с деньгами (с приличной суммой) и банковской картой втб. В районе вокзала! В 8 утра! (вероятней всего обронил какой-то железнодорожник).
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Найден кошелёк с деньгами (с приличной суммой) и банковской картой втб. В районе вокзала! В 8 утра! (вероятней всего обронил какой-то железнодорожник).