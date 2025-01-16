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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лишка о «Северстали»: «Играем на равных с топ-клубами – в команде сомнений нет. Мы в состоянии определить, как правильно сыграть, как действовать, чтобы пройти дальше в плей-офф»

– В прошлом году атакующие команды не смогли пошуметь в плей-офф. Что поможет изменить эту тенденцию в нынешнем? – Команду формируют и поражения, и победы.

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