"Богатое сытое" прошлое: Как мы жили в СССР? (из цикла «Ужасное далёко»)

ВН Валерий Николаевич Автор невезучий кретин по фамилии Мирович? По смыслу поста очень похож на него. Даю полезный совет, бесплатный: телевизор АВРОРА не включай, последние деньги уйдут на оплату эл.энергии

Вадим Кузнецов И я тоже подумал об этом персонаже. Только Мирович не невезучий. Его семья, вежливо скажем, была совсем не бедной.