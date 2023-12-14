Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

76 071 подписчик

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  • Леонид Никулин
    на таком уровне такое предательство явно прикормленное с рук сверху.. позорище!!И целого холдинга...
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"Богатое сытое" прошлое: Как мы жили в СССР? (из цикла «Ужасное далёко»)

"Богатое сытое" прошлое: Как мы жили в СССР? (из цикла «Ужасное далёко»)

Я родился и рос в интеллигентной семье! Мама работала инженером в гидрометслужбе, а папа преподавал иностранные языки в школе.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Автор невезучий кретин по фамилии Мирович? По смыслу поста очень похож на него. Даю полезный совет, бесплатный: телевизор АВРОРА не включай, последние деньги уйдут на оплату эл.энергии
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1 час.
Вадим Кузнецов
И я тоже подумал об этом персонаже. Только Мирович не невезучий. Его семья, вежливо скажем, была совсем не бедной.
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52 мин.
Alexandr Kolomitsev
Всё так и было.
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41 мин.

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