Я родился и рос в интеллигентной семье! Мама работала инженером в гидрометслужбе, а папа преподавал иностранные языки в школе.
"Богатое сытое" прошлое: Как мы жили в СССР? (из цикла «Ужасное далёко»)
Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Автор невезучий кретин по фамилии Мирович? По смыслу поста очень похож на него. Даю полезный совет, бесплатный: телевизор АВРОРА не включай, последние деньги уйдут на оплату эл.энергии
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1 час.
Вадим Кузнецов
И я тоже подумал об этом персонаже. Только Мирович не невезучий. Его семья, вежливо скажем, была совсем не бедной.
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52 мин.
Alexandr Kolomitsev
Всё так и было.
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41 мин.
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