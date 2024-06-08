Захарова: РФ никогда не отказывалась от диалога с другими ядерными державами

Москва никогда не прекращала и не отказывалась от диалога с ядерными державами. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
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