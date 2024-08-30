Суд США отклонил иск против Илона Маска с обвинениями в пампе DOGE

Пул инвесторов потерпел неудачу в судебном преследовании Илона Маска и его компании Tesla. Они утверждали, что космический предприниматель использовал свои аккаунты в социальных сетях, а также выступление на шоу "Saturday Night Live", для создания пампов, искусственного завышения цены Dogecoin.