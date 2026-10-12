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Рязанские новости

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Жителей Рязанской области предупредили о мошеннических письмах

Жителей Рязанской области предупредили о мошеннических письмах

Фейковые письма маскируются под кадровые документы и содержат фишинговые ссылки, цель — доступ к гостайне и данным служащих.

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