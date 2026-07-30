Начальник ГУОООП МВД России принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России

Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России генерал-лейтенант полиции Ленар Габдурахманов принял участие в торжественной церемонии выпуска дипломированных специалистов для органов внутренних дел, окончивших Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России.