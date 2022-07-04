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Дептранс призвал автомобилистов пересесть на общественный транспорт из-за пробок в час пик вечером

Дептранс призвал автомобилистов пересесть на общественный транспорт из-за пробок в час пик вечером

В Москве в понедельник вечером возможны большие автомобильные заторы на дорогах. В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призвали автомобилистов сегодня пересесть на общественный транспорт из-за прогнозируемых пробок до семи баллов в вечерний час пик.

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