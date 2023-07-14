Продаётся скафандр побывавшей в космосе Юлии Пересильд

В этом костюме актриса была на Международной космической станции.Представители «Главкосмоса» сообщили о продаже аварийно-спасательного скафандра «Сокол КВ — 2» актрисы Юлии Пересильд, в котором она побывала на Международной космической станции.
В этом костюме актриса была на Международной космической станции.Представители «Главкосмоса» сообщили о продаже аварийно-спасательного скафандра «Сокол КВ — 2» актрисы Юлии Пересильд, в котором она побывала на Международной космической станции.
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