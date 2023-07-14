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Продаётся скафандр побывавшей в космосе Юлии Пересильд

Продаётся скафандр побывавшей в космосе Юлии Пересильд

В этом костюме актриса была на Международной космической станции.Представители «Главкосмоса» сообщили о продаже аварийно-спасательного скафандра «Сокол КВ — 2» актрисы Юлии Пересильд, в котором она побывала на Международной космической станции.

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Комментарии
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Andrew Kleymenov
А вот в Японии тоже продаются в специальных упаковках использованные и нестиранные женские трусики. Похоже?
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14 час.

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