Главные выставки осени в Петербурге: от медиаарта до музейных сенсаций

Осень — время, когда Петербург особенно убедителен в своем статусе музейной столицы. Новый выставочный сезон объединяет масштабные проекты государственных музеев и яркие высказывания современного искусства: от иммерсивных медиаинсталляций в «Севкабель Порту» до редких произведений эпохи Возрождения в Эрмитаже, от историй о женщинах, повлиявших на российскую культуру, до фотографий, превращающих человеческое тело в пластическую поэзию.