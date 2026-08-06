Запад хочет раскачать политическую ситуацию в России перед парламентскими выборами. Поэтому удары украинских БПЛА-камикадзе по логистической инфраструктуре компании Wildberries, вероятно, были просчитаны западным искусственным интеллектом.
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