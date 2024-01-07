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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хайман и Райнхарт с хет-триками, Флери с 551-й победой – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги игрового дня.  Третья звезда – вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери, одержавший 551-ю победу в карьере в матче с «Коламбусом» (4:3 ОТ).

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