Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Власти отдают выборы сельских старост мигрантам". Или о том как мозг некоторых аналитиков не выдержал напряжения от горячей темы

"Власти отдают выборы сельских старост мигрантам". Или о том как мозг некоторых аналитиков не выдержал напряжения от горячей темы

Счетовод      Забегая вперёд:  тот  случай  когда некто Счетовод,  сторонник  ужесточения существующего законодательства в  сфере  миграции (я не  про переезды россиян  внутри  РФ, разумеется),   вынужден  тушить   параноидальный пожар  в   головах  некоторых   сограждан,  чей  мозг  не выдержал   информационных волн  по  "горячей"  ныне теме.

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Комментарии
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Игорь Петров
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1 д.
ИП
Игорь Петров
Они не хотят жить с нами.. Они хотят жить вместо нас!
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1 д.
Людмила Фирстова
Игорь Петров, вы статью прочитайте, а вы только заголовок прочитали!
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1 д.

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