"Власти отдают выборы сельских старост мигрантам". Или о том как мозг некоторых аналитиков не выдержал напряжения от горячей темы

Счетовод Забегая вперёд: тот случай когда некто Счетовод, сторонник ужесточения существующего законодательства в сфере миграции (я не про переезды россиян внутри РФ, разумеется), вынужден тушить параноидальный пожар в головах некоторых сограждан, чей мозг не выдержал информационных волн по "горячей" ныне теме.