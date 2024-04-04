"Власти отдают выборы сельских старост мигрантам". Или о том как мозг некоторых аналитиков не выдержал напряжения от горячей темы

Счетовод Забегая вперёд: тот случай когда некто Счетовод, сторонник ужесточения существующего законодательства в сфере миграции (я не про переезды россиян внутри РФ, разумеется), вынужден тушить параноидальный пожар в головах некоторых сограждан, чей мозг не выдержал информационных волн по "горячей" ныне теме.
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