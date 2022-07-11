Мировое обозрение

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Жительница Новой Каховки записала видео последствий взрыва

Жительница Новой Каховки записала видео последствий взрыва

По словам женщины, двери ванной все вылетели, все разбито Жительница Новой Каховки записала видео из квартиры в Новой Каховке после мощного взрыва.

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