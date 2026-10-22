Модель Evnia 36M4C5500P получила изогнутую VA-матрицу с разрешением 3440 × 1440, временем отклика 1 мс и поддержкой HDR Philips представила игровой монитор Evnia 36M4C5500P с диагональю 36 дюймов и частотой обновления до 260 Гц.
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