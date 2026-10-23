Одним из ключевых элементов урегулирования украинского конфликта президенту США Дональду Трампу видится восстановление газопроводов "Северный поток", которые ещё несколько лет назад он хотел похоронить, чтобы не пустить российский газ на европейский рынок .
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