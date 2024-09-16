Медведев задался вопросом о возможной связи покушавшегося на Трампа с Киевом

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев задался вопросом, как бы США отреагировали, если бы стрелявший в кандидата в президенты страны Дональда Трампа Райан Уэсли Рут оказался специально нанят властями Украины.
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