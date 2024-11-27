Epic Games издаст новую игру от бывших разработчиков Little Nightmares Студия Section 9 Interactiv...

Epic Games издаст новую игру от бывших разработчиков Little NightmaresСтудия Section 9 Interactive, которая была создана в 2020 году бывшими разработчиками Little Nightmares, объявила о том, что заключила партнерское соглашение с компанией Epic Games.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)