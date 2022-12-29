Сколько в России автомобилей Haval Jolion с полным приводом, а сколько — с МКПП. Данные за 11 месяцев 2022

Как сообщает «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» (совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «Автостат»), более четверти автомобилей Haval Jolion в России, проданных в этом году, имеют полный привод.