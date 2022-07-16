Американская компания заключила контракт с армией США на разработку нового комплекса РЭБ на базе Stryker

Компания Lockheed Martin заключила контракт на сумму 58,8 млн долларов на разработку и поставку прототипов нового комплекса радиоэлектронной борьбы и разведки, который будет устанавливаться на боевые машины Stryker и далее использоваться в пехотных подразделениях американской армии.