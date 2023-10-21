Соловьёв уволил ведущего Сатановского за оскорбления русских дипломатов

Телеведущий Владимир Соловьёв прекратил рабочие отношения с политологом, который допустил некорректные высказывания в адрес сотрудников Министерства иностранных делЖурналист Владимир Соловьёв заявил о том, что уволил политолога и ведущего Евгения Сатановского со своего канала.