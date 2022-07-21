Медведев: Россия не виновата в том, что европейцы будут люто мерзнуть в своих домах этой зимой

Только Запад причастен к росту цен на продукты и потерям больших вложений компаний в российскую экономику, заявил онЗаместитель председателя Совбеза РФ и бывший президент страны Дмитрий Медведев заявил, что Россия не виновата в том, что жителям Европы придется мерзнуть в своих домах зимой.
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