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«Король Лир» Сергея Потапова стал победителем VIII фестиваля нового российского кино «Горький fest»

«Король Лир» Сергея Потапова стал победителем VIII фестиваля нового российского кино «Горький fest»

В Нижнем Новгороде завершился VIII фестиваль нового российского кино «Горький fest». Лучшим фильмом, по мнению жюри, стал «Король Лир» Сергея Потапова, а приз зрительских симпатий получила короткометражная комедия «Разъезд» Марии Меленевской, сообщает пресс-служба смотра.

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