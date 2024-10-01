Игорь Ивин: Уважаемые жители старшего поколения!

Уважаемые жители старшего поколения!Примите сердечные поздравления с праздником мудрости и добра - с Международным днем пожилых людей!Этот особый праздник – ещё один повод напомнить о неразрывной связи времен и поколений.
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