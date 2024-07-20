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МОК: количество допущенных до участия в Олимпиаде атлетов из РФ может измениться

МОК: количество допущенных до участия в Олимпиаде атлетов из РФ может измениться

Кит Макконнелл, спортивный директор Международного олимпийского комитета, не исключил численных изменений в списке состава российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает РИА Новости.

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