МОК: количество допущенных до участия в Олимпиаде атлетов из РФ может измениться

Кит Макконнелл, спортивный директор Международного олимпийского комитета, не исключил численных изменений в списке состава российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает РИА Новости.
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