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Царьград

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Армандо Мема: сближение с США угрожает безопасности Финляндии

Армандо Мема: сближение с США угрожает безопасности Финляндии

Финский политик Армандо Мема из партии "Альянс свободы" выразил беспокойство относительно сотрудничества Финляндии с США, призвав Хельсинки вернуться к политике нейтралитета, считая её более безопасной, чем нынешний агрессивный курс.

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