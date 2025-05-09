Reddit представляет новые инструменты для создания профилей для своих бизнес-клиентов

В четверг Reddit объявил о расширении профиля для предприятий, использующих Reddit Pro - набор инструментов компании, призванный помочь брендам обнаружить сообщества и беседы социальной сети, присоединиться к ним и внести свой вклад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии