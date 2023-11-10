Владимир Артяков: «Надежность всегда была отличительной чертой России»

Российские производители представят около 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения на одном из крупнейших международных авиасалонов Dubai Airshow-2023, который стартует в понедельник.
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