Ростех
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Ростех

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Владимир Артяков: «Надежность всегда была отличительной чертой России»

Владимир Артяков: «Надежность всегда была отличительной чертой России»

Российские производители представят около 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения на одном из крупнейших международных авиасалонов Dubai Airshow-2023, который стартует в понедельник.

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