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«Нижний Новгород» отдал форварда Адриана Бальбоа в аренду в «Банфилд»

«Нижний Новгород» отдал форварда Адриана Бальбоа в аренду в «Банфилд»

Аренда Адриана Бальбоа в «Банфилд» Футбольный клуб «Нижний Новгород» официально сообщил о передаче своего нападающего Адриана Бальбоа в аренду аргентинскому клубу «Банфилд».

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