Глобалистский Запад убедился, что развалить и уничтожить Россию по плану «А» — с помощью внутренней оппозиции — не удается.
«Разбить на племена»: Запад приступил к развалу России по плану «Б»
Комментарии
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Александр Гребнев
Да жаль свора людишек олигархов недобитков еще живы и их дети уже выросли в обществе безумцев жаждавших власти которые любят запад целующих на чем они сидят пора нам избавляться от олигархов и патриотов кто раскачивает наш строй это к хорошему не приведет уже мигрантов настраивают они и рады нужна национализация что бы перекрыть воздух всякой швали тягу к наживе за судей счет много развелось людей до наших богатств мног делается но тихо и нежно надо рубить с плеча и народ потдержит
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14 час.
Игорь Кузнецов
"Не переводите стрелки" - в данном случае не затрагивают ситуацию с несправедливом распределении в доходах граждан (это факт и нужно последовательно решать вопрос о принципах налогообложения), а о разобщении общества по национальным признакам, по вере. Что значит "народ поддержит" неотвратимое наказание коррупционеров, взяточников и казнокрадов? Есть статьи УК РФ, расследуют, привлекают, сажают. Только у нас народ такой - знают, на молчат, иначе - доносительство. А "стукачей" не любят в народе.
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14 час.
Игорь Кузнецов
Точно написано "Надо понять, что группка глобалистов играет на наших человеческих страстях". К сожалению за 73 года так и не смогли воспитать "советского человека", всё быстро "рухнуло" с конца 80-х. Об этом и надо подумать - почему? Есть статьи в УК РФ и нужно привлекать по ним за "разжигания национальной вражды. Строек много, может быть тогда и мигрантов меньше потребуется? 🙂
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14 час.
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