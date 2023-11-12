«Разбить на племена»: Запад приступил к развалу России по плану «Б»

Александр Гребнев Да жаль свора людишек олигархов недобитков еще живы и их дети уже выросли в обществе безумцев жаждавших власти которые любят запад целующих на чем они сидят пора нам избавляться от олигархов и патриотов кто раскачивает наш строй это к хорошему не приведет уже мигрантов настраивают они и рады нужна национализация что бы перекрыть воздух всякой швали тягу к наживе за судей счет много развелось людей до наших богатств мног делается но тихо и нежно надо рубить с плеча и народ потдержит

Игорь Кузнецов "Не переводите стрелки" - в данном случае не затрагивают ситуацию с несправедливом распределении в доходах граждан (это факт и нужно последовательно решать вопрос о принципах налогообложения), а о разобщении общества по национальным признакам, по вере. Что значит "народ поддержит" неотвратимое наказание коррупционеров, взяточников и казнокрадов? Есть статьи УК РФ, расследуют, привлекают, сажают. Только у нас народ такой - знают, на молчат, иначе - доносительство. А "стукачей" не любят в народе.