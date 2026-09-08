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Нижегородская правда

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Крестный ход «За жизнь и трезвую Россию» состоится в Нижнем Новгороде

Крестный ход «За жизнь и трезвую Россию» состоится в Нижнем Новгороде

11 сентября, в праздник Усекновения главы святого Пророка и Крестителя Господня Иоанна Предтечи, в Нижнем Новгороде пройдет традиционный крестный ход «За жизнь и трезвую Россию» (0+).

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