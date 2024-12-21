Шеф-повар предлагает приготовить одно из главных рождественских блюд Великобритании.

В каждой стране мира есть традиционные блюда, которые готовят ее жители в зимние периоды праздники британцы не представляют себе рождество без йоркширского пудинга который обычно готовят в духовке из несладкого блинного теста.
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